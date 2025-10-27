Борислав Гуцанов: Ще направим всичко възможно да няма ощетени в бюджета за 2026 г.

Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в отговор на въпрос за бюджета за следващата година.

Министър Гуцанов участва в кръгла маса "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“. Когато говорим и за пенсиите, и за майките, ще направим всичко възможно да няма ощетени - пенсиите да бъдат по швейцарското правило, а за майките - да има повишаване на средствата за отглеждане на дете през втората година, добави още той. Това са разговорите, които водим с партиите, които сме в това управление, посочи още министър Гуцанов. По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми.

На въпрос за минималната работна заплата и защо все още няма правителствено постановление за нея министър Гуцанов каза, че днес следобед ще има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще отговори на всички въпроси. Решението ни, което е и по закон, е за размер от 1213 лв, така че смятам, че минималната работна заплата ще бъде в тези граници, добави той. За „швейцарското правило“ за осъвременяване на пенсиите министър Гуцанов каза, че не вижда кой е говорил, че то ще бъде променено и увери, че ще бъде отстоявано. По думите му през тази година нямаше една социална придобивка, която по някакъв начин да е била премахната или хора в най-уязвимите слоеве да бъдат ощетени. По този начин ще подходим и през тази година, каза още той.

На въпрос в замяна на какво от БСП се съгласиха да се рутира председателят на парламента министър Гуцанов каза, че вчера имаше пресконференция на „Позитано“ 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там.