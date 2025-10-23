Огромно увеличение на жилищните кредити

Отпуснаха над 7 млрд. лв. за година

Домакинствата взимат повече заеми от бизнеса

Огромният интерес към покупката на жилища с кредити продължава. Отпуснатите от банките заеми за покупка на апартаменти и къщи в края на септември нарастват до 30,8 млрд. лв. В рамките на година увеличението на жилищните заеми е с над 7 млрд. лв., или с впечатляващите 27,6%. Причината за това е желанието на хората да живеят в по-хубав дом, както и да инвестират парите си в недвижима собственост.

Предстоящото влизане на страната ни в еврозоната допълнително увеличава търсенето на жилища. Много хора искат да реализират сделка преди приемане на еврото, когато се очаква цените да нараснат още повече.

Потребителските кредити към края на септември са в размер над 20,9 млрд. лв., като за година нарастват с 13,5%, или с близо 2 млрд. лв., показват данни на Централната банка. Голяма част от тези заеми са за ремонт на дома, за покупка на обзавеждане и домакински уреди. Много хора, при покупка на имот, взимат не само ипотечен кредит, а и потребителски, за да направят с парите ремонт на жилището. Оказва се, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом е основният двигател за кредитирането в страната.

Домакинствата взимат много повече заеми от бизнеса. Отпуснатите банкови кредити на домакинствата за година нарастват с близо 9,3 млрд. лв. и достигат 53,67 млрд. лв. Те нарастват с 20,9% спрямо септември миналата година. В същото време заемите за бизнеса нарастват само с 9,7%, или с 4,5 млрд. лв., и достигат 51,32 млрд. лв. Заемите за граждани водят до увеличението на потреблението в страната и помагат за ръста на икономиката.

Домакинствата взимат не само повече заеми, но и правят повече депозити от бизнеса. За година влоговете на домакинствата са нараснали с 11,1 млрд. лв. и достигат 96,27 млрд. лв. Но данните на БНБ показват, че най-бързо нарастват депозитите с големи суми в тях, а малките влогове на граждани намаляват. В същото време депозитите на бизнеса се увеличават само с 5,85 млрд. лв. и достигат 51,1 млрд. лв.