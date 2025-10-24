Руската централна банка изненадващо понижи основната лихва

Съветът на директорите на Руската централна банка реши да намали основния лихвен процент с 50 базисни пункта до 16,5% годишно (от досегашните 17%).

Повечето анализатори смятаха, че лихвеният процент ще остане непроменен, отбелязва Интерфакс. Това е четвъртото му поредно намаление, след като в началото на годината той достигна 21%, като мярка срещу нарастващия темп на инфлацията.

Въпреки това обаче, централната банка потвърди, че се очаква паричните условия да останат рестриктивни в средносрочен план поради постоянните рискове от нарастване на инфлацията в руската икономика.

Потребителските инфлационни очаквания обаче остават повишение на фона на високите нива на инфлацията при храните, като Руската централна банка отбеляза, че тази тенденция вероятно ще се засили от покачването на цените заради увеличения ДДС.

Годишната инфлация към 20 октомври достигна 8,2%, посочи централната банка.

„Банката на Русия ще поддържа стегнатите парични условия, необходими за връщане на инфлацията към целевите ѝ нива. В базовия сценарий това включва среден ключов лихвен процент в диапазона от 13–15% годишно през 2026 г. и предполага продължителен период на строга парична политика“, се казва в прессъобщението.

Допълнителни решения относно основния лихвен процент ще бъдат взети в зависимост от устойчивостта на забавянето на инфлацията и динамиката на инфлационните очаквания, посочват от РЦБ.

На 12 септември, бордът на директорите регулатора понижи основния лихвен процент със 100 базисни пункта, от 18% на 17%