Граждани купуват държавни ценни книжа в пощата

Може да инвестират и онлайн

Делян Добрев от ГЕРБ предложи промени в Закона за държавния дълг

Гражданите да могат да купуват държавни ценни книжа в онлайн платформа и в пощите предлага депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев с промени в Закона за държавния дълг, които са внесени в парламента.

Идеята е всеки български гражданин да може да инвестира свободните си пари в специални държавни ценни книжа (ДЦК), които да бъдат емитирани поне два пъти годишно от Министерството на финансите. Разходите, свързани с емитирането и предлагането на ДЦК за граждани, ще бъдат изцяло за сметка на бюджета на Министерство на финансите. Хората няма да плащат такси и комисионни за покупката на ДЦК.

Онлайн платформата за покупка на ДЦК да бъде оперирана от Министерство на финансите или от друго юридическо лице, определено от министъра на финансите, предлага Делян Добрев. Идеята е чрез онлайн платформата и пощите ДЦК както да бъдат купувани, така и да бъдат продавани.

“Физическите лица в България имат ограничен избор за сигурни и доходни инвестиции на своите спестявания и са ограничени в пряко участие на пазара на български ДКЦ”, посочва Делян Добрев в мотивите към законопроекта. Предложените промени целят да бъдат преодолени тези ограничения, като ще бъде създадена законодателна рамка за редовни емисии на ДЦК за граждани с опростена процедура за участие и без да ги натоварва с такси и комисионни на посредници.

Предложените промени са в съответствие със Стратегията за организация на първично предлагане на ДЦК, насочени към индивидуални инвеститори, приета от правителството в оставка в края на миналата година, подчертава Делян Добрев. При приемане на предложенията гражданите ще имат сигурна алтернатива на банковите депозити за инвестиране на спестяванията си.