Спасиха бедстващо фламинго край Бургас

Специалисти от Регионалната екоинспекция в Бургас спасиха младо фламинго, което е объркало асфалта с вода по време на прелета. То е кацнало на пътя объркано и дълго стояло там, без да излети. Птицата е забелязана от добросъвестен гражданин, който веднага подал сигнал до РИОСВ в морския град.

Експертите се отзовали веднага и прибрали фламингото. Екземплярът е млад и се очаква по-късно днес, 23 януари, да бъде пуснато отново на свобода.

"Получихме сигнал за фламинго, стоящо на пътя до с. Братово! Птицата е млада, предвид оперението ѝ, и вероятно се е объркала при прелета над езерата! Понякога асфалтът след дъжд изглежда като водно огледало, което е объркало птицата и тя е кацнала вместо във вода - на пътя! Благодарим на съвестния гражданин, който не я подмина. Днес младото фламинго ще бъде прегледано и пуснато на свобода, ако е добре", заявиха от екоинспекцията.

Вероятно днес, 23 януари, птицата ще бъде пусната отново на свобода. Снимки: РИОСВ-Бургас