Официално: Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Румен Радев

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г.

На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г, съобщиха в прессъобщение до медиите от КС.

Решението е взето единодушно.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии.