Скала падна върху движеща се кола на пътя София – Самоков и влезе през предното стъкло

Скален къс падна върху движеща се кола на пътя Самоков – София и влезе през предното стъкло.

Инцидентът станал към 6 часа сутрина. Докато пътува за работа огромен камък раздробява предния прозорец на автомобила на Андрей Владов в движение и влиза в колата.

„Без маркировка, паднали дървета, листа, никаква видимост. Карайки с 40 км/ч пада камък, без да очаквам. Зад мен нямаше никой. Аз по инстинкт просто завих надясно и се ударих в мантинелата", разказва мъжът.

Той се разминава без наранявания. 10 минути по-късно на място пристига негов познат, за да му помогне. Докато го чака, вижда как още камъни падат.

„Пред мен падна още един камък. Ние го преместихме. Не знам какво трябва да се случи на този път. Трябва да умре ли някой, деца ли?", пита Андрей.

„Пътят минава през силно пресечена местност. Там има скали, през гората преминава пътя и от години там има проблем с падащите камъни. Предвид валежите през последния месец се активизираха тези процеси - имаме изготвен проект за укрепване на скатовете и в момента изготвяме заданието. Ако позволяват метеорологичните условия, още през зимата ще започнем укрепването на скатовете там", обясни инж. Румен Сачански, директор на Областно пътно управление-София за bTV.

Междувременно Андрей Владов планира, ако АПИ не вземе мерки, той и негови съмишленици да блокират пътя, за да не се стигне до фатални инциденти.

Това не е единственият инцидент на пътя София - Самоков. В социалните мрежи потребители сигнализират за препятствия и опасни ситуации почти всеки ден.