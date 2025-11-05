Почина заместник-министърът на спорта Стоян Андонов

На 65-годишна възраст внезапно почина заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов — дългогодишен преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ и една от водещите фигури в развитието на българското плуване и водното спасяване.

Тъжната новина съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.

„Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване“, посочват от федерацията.

Доц. Стоян Андонов беше член на Управителния съвет на федерацията и в продължение на четири десетилетия преподавател в катедра „Водни спортове“ на НСА. През годините заема и редица ръководни позиции — от директор на Водноспасителната служба на Българския червен кръст (1993–2006 г.) до заместник-министър на младежта и спорта при трима министри – Красен Кралев, Георги Глушков и Иван Пешев.

Кариерата му започва като състезател по плуване в „Левски-Спартак“ под ръководството на легендарния треньор Стефан Попов – Замората. Впоследствие се насочва към водното спасяване, където постига изключителни успехи. Андонов е световен шампион по водноспасителен многобой – индивидуално и отборно (1981 г.) и световен вицешампион (1983 г.).

Като треньор на националния отбор по водно спасяване извежда България до европейска титла през 1988 г.

Освен спортните постижения, Стоян Андонов оставя траен отпечатък и в обществената дейност. Бил е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на Националния съвет на БЧК, на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове и на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.

До последно доц. Андонов изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта.