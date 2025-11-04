Омбудсманът атакува отказа за преглед на автомобила заради неплатени глоби

Депутати гласуваха текста в Закона за движение по пътищата с ясното съзнание, че нарушават Конституцията

Правило може да падне, преди да е влязло в сила през май 2026 г.

“Готова съм с първата конституционна жалба и тя се отнася до текста от Закона за движение по пътищата, чрез който се отказва годишен технически преглед (ГТП) на автомобила, ако собственикът му, ползвателят или изобщо този, който го представи на пункта, има неплатени глоби”. Това каза омбудсманът Велислава Делчева пред Би Ти Ви. И увери, че внася до края на седмицата в Конституционния съд искането си текстът да бъде обявен за противоконституционен. Нещо повече - той влиза в сила чак на 7 май 2026 г. и дотогова конституционните съдии имат достатъчно време, за да го “задраскат” от правния мир.

Новата алинея 9а от чл. 147 на ЗДвП беше гласувана това лято с пакета от над 100 поправки а Закона за движение по пътищата. Още при обсъжданията имаше депутати, които бяха против, защото нарушава Конституцията, но надделя мнението на мнозинството, изразено най-точно от народен представител на бургаски диалект: “Ний ни сми констиционни съдии, че да преценями, ний сми дипутати, избрани сми да си гласувами, каквото си исками!”

Още в първото си интервю за “Труд news” след встъпването й в длъжност това лято Велислава Делчева каза, че е поставила въпроса за този текст от ЗДвП на Консултативния съвет към омбудсмана. А тези дни по предложение на члена на съвета адвокат Петър Славов е взето единодушно решение за внасяне на конституционната жалба, научи “Труд news”.

Всъщност атаката на Делчева е продължение на две предишни решения на Конституционния съд. През март 2021 г. по искане на омбудсмана Диана Ковачева “бяха заличени” текстове от ЗДвП, които даваха право на катаджиите да вземат книжки или спират от движение автомобили на шофьори, които имат неплатени глоби.

През юни 2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет КС “отмени” и отказа на КАТ да не издава, подменя и връща взети шофьорски книжки на граждани, които имат неплатени глоби. И в двата случая мотивите на КС бяха сходни - в държавата има определен ред, по който се събират дължими вземания, не може на гражданите да бъдат налагани ограничения да ползват собствеността, да се нарушава правото им на труд или на свободно движение, само заради това, че представителите на същата тази държава не са си свършили работата. С други думи към днешна дата тези решения на КС звучат така - вдигнати са с 50 процента заплатите в МВР, увеличени са и заплатите в НАП - събирайте си глобите, без да пречите на данъкоплатците, които едва ви издържат.

Общественият защитник:

Докато няма нова формула, сметките за парно трябва да са с 20% по-ниски

“Докато няма нова формула, сметките за парно трябва да са с около 20% по-ниски”, заяви омбудсманът Велислава Делчева вчера.

“Отоплителният сезон започна, изпратих писмо до министъра на енергетиката и “Топлофикация”, за да ми дадат яснота за това какво ще се случи. Работна група към ведомството търси решение, те взимат предвид класа енергийна ефективност на сградата. Този елемент ще бъде включен в новата формула. Алармирам обаче, че масово сградите в България нямат технически паспорти и гражданите ще трябва сами да финансират издаването на технически паспорти за своите жилища”.

“Яснота трябва да има до края на този месец, защото през декември идват новите сметки”, каза още Делчева. По думите й фактурите за парно трябва да станат по-разбираеми и гражданите да разбират какво точно плащат. Онези от тях, които са завели дела срещу “такса сградна инсталация”, трябва да получат парите си обратно, тъй като българските съдилища са длъжни да се съобразят с решение на Европейския съд.