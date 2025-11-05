Шега, магия или сплашване - кой постави тоалетна хартия на вратата на Ивелин Михайлов?

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака, че някой е закачил тоалетна хартия на бравата на входната му врата.

Депутатът недоумява как се е случило, при все, че в кооперацията се влиза единствено с контролиран достъп и няма как външно лице да проникне в нея.

"Странните случайности продължават. Сложиха ми тоалетна хартия на вратата на мястото, където отсядам. Входът се заключва и няма достъп до външни хора. Обиколих да видя по вратите и само на моята има. Явно искат да покажат, че зная къде живея и може би тази хартия значи нещо. Ако някой знае - да ми каже", апелира Михайлов в социалните мрежи и публикува снимки за доказателство на ситуацията.

Очаквано, публикацията му лавинообразно събра стотици коментари с различни версии от неговите последователи.

"Слагай камери или сменяй квартирата", лаконично го посъветва режисьорът Максим Генчев.

"Някой е правил магия срещу вас, за да изчезнете. Идеята е, че ще проработи, ако го пипнете това нещо. Бялото е символ на смърт в някои източни култури. Просто знак, че ви следят и знаят къде сте. Някой е по-добър със символни жестове, отколкото с думи", смята Десислава Станчева.

"Бог да ви пази, неудобен сте!", пишат привърженици на формацията.

Не липсваха и хапливи коментари от хора, според които символиката не е случайна.