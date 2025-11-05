Пеевски: Бойко Рашков е сниман с Мухарем-Мухата в Хасково, а не в Пазарджик

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски заяви, че снимките, на които бившият силов министър Бойко Рашков е заснет с Мухарем Зуфури - Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди Рашков.

„Този навес е в Хасково на ул. „Стара Планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара (визира Асен Василев, бел. ред.)“, коментира Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър. И на другия сатрап с „Шкода“-та - никога няма да се случи. Аз съм гарант за това - Делян Пеевски“, категоричен бе лидерът на ДПС-Ново начало.

Мухарем Зуфури - Мухата се здрависва с бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Зуфури е близък на Марин и Стефан Димитрови от аферата в агенция "Митници", заяви Делян Пеевски и посочи, че Мухата е бил един от хората, преследвани за купуване на гласове по време на местните избори в Пазарджик.