Радослав Владимиров заслужи наградата „Андрей Баташов“

18 нови Рицари и Дами бяха приети на Есенния конвент на Велик Приорат България

Орденът на тамплиерите отличи млад актьор с християнски добродетели

Коледен благотворителен бал събира средства за талантливи деца

В деня на народните будители Велик Приорат България проведе заседание на Великия съвет и XXXVII Конвент в столичния хотел “Маринела”. По време на събитието бяха приети нови Рицари и Дами, повишени в степен заслужили Братя и въведен в длъжност нов Велик офицер. В работата на Конвента взеха участие Великият Приор на Австрия и делегация от Северна Македония. След ритуалната част участниците се присъединиха към официалната гала вечеря, която продължи до ранните часове на следващия ден.

“Това е една традиция, която ние поддържаме - на нашите конвенти да присъстват различни Велики Приорати, с цел обмяна на опит. По време на Конвента бяха приети 18 нови Рицари и Дами - те могат да бъдат приемани само на Конвент. Есенният Конвент е за повдигане в степени, докато пролетният Конвент е за отчитане на дейностите през цялата изминала година и тогава се награждават тези, които най-много са работили. Но сега на есенния Конвент все пак наградихме Великия Приор на Австрия, наградихме и делегацията на Северна Македония, от тях също получихме подаръци”, разказа пред “Труд news” Великият приор на Велик Приорат България акад. Румен Ралчев.

Акад. Румен Ралчев с водачите на делегациите от Австрия и Северна Македония.

Той подчерта, че най-важната част от есенния Конвент е награждаването български актьор до 33 години с изявени християнски добродетели и разбира се, изявен в своята професия. Той се избира от 5-членна комисия от професионалисти, а наградата е на името на “Андрей Баташов”, първият Велик церемониал Майстор. Той безспорно заслужава да си спомняме за него поне веднъж годишно, когато награждаваме негов колега, категоричен бе Ралчев. Отличието се приема изключително радушно от актьорите и се счита за голямо признание в кариерата на един млад артист.

Нови Рицари и Дами бяха приети на Есенния конвент.

“Радослав Владимиров изключително много работи в полза на подрастващото поколение, той изработва играчки, които дарява. Многократно е правил дарения, както чрез Велик Приорат България, така и самостоятелно, прави различни благотворителни мероприятия за възрастни хора и деца, които са в нужда. Той прави всички тези неща, воден от своя вътрешен подтик и това много се доближава до нашето виждане какъв трябва да бъде един християнин. Този фактор надделя най-много именно Радослав да заслужи наградата тази година. Естествено, също така и неговите постижения във филми и сериали също си казаха думата”, обясни още акад. Ралчев. Сред най-запомнящите се участия на Радослав са главната роля във филма “Сватба” по разказа на Николай Хайтов, както и ролите му в “Моят чудесен непознат”, “Братя”, “Mamma Mia” и “Коса”.

Събитието събра Рицари, Дами и симпатизанти в хотел “Маринела”.

Конвентът по традиция беше в голямата зала на хотела, което дава възможност и много симпатизанти на Ордена да присъстват на ритуала - той е адаптиран към съвремието, но е на на повече от 1000 години - една феерия от багри и хора, които са единомисленици, но най-важното, което ги събира е идеята за развитието на християнските добродетели.

Есента за Велик Приорат България е изпълнена с различни събития - предстоят благотворителни мероприятия в Пловдив и Стара Загора, преди дни събитие имаше и в Бургас. “Полагаме усилия да консолидираме неправителствените организации и да работим в обща посока. Преди една година ние издадохме книгата “Конвергенция между Ордена на Рицарите тамплиери и обществото”, опитваме се да презентираме в обществото най-хубавите християнски традиции и да разпространяваме желанието на хората да се обичат, да си помагат и да не си вредят. Тези християнски добродетели са леко забравени, но аз мисля, че всеки ги приема по един много чувствителен начин вътре в себе си и хората, които по един или друг начин работят с нас като симпатизанти се чувстват горди, когато ние почистваме войнишки паметници, когато помагаме на хора в беда или когато работим с талантливи деца, тъй като основната задача на Велик Приорат България е да стимулира талантливи деца”, каза още акад. Румен Ралчев.

До края на годината тяхното най-голямо мероприятие, което е отворено към обществото е Коледният благотворителен бал. “На него ние презентираме нашите постижения пред обществото, събират се средства чрез търг на предмети, които са дарени от Рицари и Дами или от отделни Командерии и по този начин попълваме Фонда за даровити деца, с който работим през 2026 година - раздаваме стипендии, подаръци и други”, издаде още акад. Ралчев.