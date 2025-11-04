Увеличиха цената за смяна на гуми

От 15 ноември автомобилите трябва да са със зимни гуми

Цената за смяна на гумите се е вдигнала с 20 лева или с около 5 лева повече на гума за година. От 15 ноември според Закона за движение по пътищата всички автомобили трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми. По време на акция “Зима” контролните органи ще проверяват общото състояние на гумите, както и грайферът и налягането им. Основаната цел е предотвратяването на инциденти.

Шофьорите на най-разпространените автомобили - тези с 17 цола - плащат средно по 30 лева на колело. Баланс, тежести и изправяне на джанти не са включени в цената за смяна на гумите. Прибавянето им към услугата ще струва още повече.

Според експерти, за да се избегне износване на гумите и повишен разход на гориво, е добре да се направи и реглаж на автомобила, който може да струва над 100 лева.

Със зимни гуми или с такива, чийто протектор е не по-малък от 4 милиметра, се шофира от 15 ноември до 1 март. Позволено е да се кара с летни гуми или с такива за всички сезони, ако покриват изискванията. Въпреки разрешението, специалисти не препоръчват това поради лошото състояние на пътищата и вида на каучука, от който са направени тези гуми. Той не е предназначен за ниски температури и губи сцепление при студено време.