Нови ограничения на АМ "Тракия" край Пазарджик

Утре, 5 ноември, от 8:00 до 18:00 ч., в участъка от 99-и до 100-и километър на АМ „Тракия“ в област Пазарджик ще се извършва подмяна на ограничителните системи в средната разделителна ивица.

Временни ограничения ще има поетапно в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, като движението ще се осъществява през свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да се движат внимателно, да спазват пътните знаци и ограниченията на скоростта и да избягват рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на всички участници в движението.