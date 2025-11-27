Депутатски паркинг става пешеходна зона

Малка част може да се превърне в синя зона

Щастлив съм, че една доста важна битка приключи успешно и това, което беше зона за сигурност, където паркираха много коли, без дори да имат пропуск, ще бъде освободена. Дали ще бъде изцяло пешеходна зона или в някаква много малка част ще бъде обособена синя зона, предстои да се реши. Ще се вслушам в мненията на различните групи в СОС какво мислят по темата.

Така кметът на София Васил Терзиев коментира решението на парламента от понеделник да освободи част от площада около храма “Св. Ал. Невски”. Паркингът официално се водеше зона за сигурност, в която обаче паркираха депутатите. За създаването на подобна зона е достатъчна заповед на главния секретар на Народното събрание.

Терзиев съобщи, че в момента се проверяват всички договори, които има между Столичната община и отделни институции.

Той напомни, че една от целите на реформата в паркирането е да се намали броят на служебните абонаменти, за да може да се освободят повече места за граждани.

“Изразявал съм неведнъж мнение, че тези зони за сигурност са много удобен начин за безплатно паркиране и не би трябвало да бъде така. Ако е зона за сигурност, не би трябвало да се паркира в нея”, подчерта Терзиев.