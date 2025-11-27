От 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона в София

Столичната община ще следи за нарушения със 180 камери

От 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. нискоемисионната зона за автомобили в София отново влиза в сила, припомнят от Столичната община.

За разлика от предходните две години, през този сезон забраната обхваща освен “малкия ринг” и по-широк териториален обхват - т.нар. “голям ринг”.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от ПЪРВА екогрупа, е “заключен между”: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Важно уточнение е, че граничните булеварди НЕ са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят още от Общината.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.