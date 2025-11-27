Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански

Обилният дъжд предизвика критична ситуация в югозападната част на България

Проливни дъждове предизвикаха локални наводнения в района на Сандански и Петрич, вследствие на което двете общини обявиха бедствено положение.

„Кодът за времето в района вече е променен на червен. Най-критична е ситуацията в общините Сандански и Петрич. В Петрич бедственото положение е обявено преди около 20 минути“, заяви областният управител на Благоевград, Георги Динев, пред NOVA News.

Бедственото положение в община Петрич е в сила от 13:00 часа на 27 ноември 2025 г. до 13:00 часа на 3 декември 2025 г.. Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа. Гражданите ще бъдат информирани своевременно за хода на аварийно-възстановителните дейности и се призовават да спазват въведените ограничения.

Временните ограничения включват:

- Забрана за движение и пребиваване на МПС в районите на бедствието, освен за екипите на Единната спасителна система и за продоволствено снабдяване.

- При отказ за доброволно напускане на опасни сгради, се извършва принудително евакуиране от полицията и ЕСС.

- Евакуираните лица ще бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.

Бедствено положение е обявено и в Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов. По думите на областния управител, има множество наводнени пътища в Благоевградско, включително:

- Пътят към Мелник в района между Склаве и Спатово.

- Пътят от Петрич към Кулата в районите на Ръждак и Митино, където се е скъсала дига на частен водоем, предизвиквайки наводняване на пътното платно.

Екипи на общините, пожарната и пътната полиция работят за отводняване на районите и предупреждават водачите да се движат с повишено внимание.

Тежка е обстановката в селата около Сандански – Ново Делчево, Джигурово и Лешница. В Ново Делчево образувала се огромна локва е блокирала някои изходи на селото, като закъсали автомобили преминават „на собствен риск“, предупреждават от полицията.