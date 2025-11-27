Опасно време! НИМХ обяви червен код (КАРТА)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) промени прогнозата си за количеството валежи в южната и западната част на страната. За област Благоевград предупреждението от втора степен беше повишено до най-високата – трета степен, червен код за значителни валежи.

При обявен червен код от НИМХ се препоръчва:

- Вземане на мерки за предпазване и стриктно следване на указанията на компетентните власти.

- Възможни са наводнения и риск за живота на хората, включително евакуации.

- Сериозни затруднения в транспорта, прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.

- Опасности при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

В общините Петрич и Сандански сините зони временно няма да работят заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи, съобщиха от местните администрации.

Към момента в Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Състоянието на отводнителните решетки се следи периодично, като при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обходват редовно, а дежурен екип от над десет души следи обстановката, съобщи Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават. Според прогнозата на община Петрич през следващите 24 часа се очакват между 80 и 100 литра на квадратен метър, като на отделни места количествата могат да бъдат и по-високи.