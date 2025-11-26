Ето кога в България ще завали сняг!

През първите десет дни на декември времето в България и повечето части на Европа ще бъде сравнително спокойно, като сняг за Никулден засега не се очаква, съобщават метеоролозите от Метео Балканс.

Тази зима европейската метеорология ще бъде повлияна от две основни явления – слабото Ла Ниня в Тихия океан и промени в Полярния вихър. Ла Ниня представлява студена фаза на океанските води, която влияе на движението на въздушните маси и често носи по-ниски температури и повече снеговалежи, особено в северните и централните части на континента. Полярният вихър, масивен поток от студен въздух над Северния полюс, може да се деформира и да изпрати студените маси на юг, предизвиквайки внезапни студени периоди.

Прогнозите показват, че през декември и януари Европа ще усети по-студено време, като снеговалежи са възможни в северните райони и в централната част на континента.

В България снегът може да се появи между 15 и 25 декември, като шансът за бяла Коледа е значителен. Януари ще донесе продължаващи студени периоди, особено в северните райони, докато централните и западните части ще имат по-нормални температури. Февруари ще бъде леко по-топъл, със студените периоди по-кратки и със северните райони да остават по-влажни, а централните и западните – близо до обичайното за сезона.

Зимата 2025/2026 се очертава по-хладна от обичайното в северните и централните части на Европа, с възможност за снеговалежи и студени периоди през декември и януари, докато България ще изпита по-умерено време в началото на зимата, преди потенциалните снеговалежи в средата на декември.