Синоптикът Петър Янков: Снегът и зимата са близо

Вятърът утре се усилва и в планините ще е със скорост около 60-70 км/ч, съобщи синоптикът Петър Янков.

Над 2500 метра надморска височина ще вали дъжд и сняг. Снежната покривка ще е около сантиметър. По-голяма ще бъде снежната покривка в неделя, когато ще се понижат и температурите у нас. Снежната покривка над 2500 метра ще бъде около 5 см. На 1500 метра температурата в неделя ще бъде около нулата, над 2500 - около минус 8 градуса, предупреди синоптикът и препоръча туристите да използват ниските части на планините.

"Последните прогнози са за предимно валежи от дъжд. В понеделник ще има слънчеви часове. В сряда се очакват слаби валежи. Ще има мъгли и намалена видимост. Към края на идната седмицата се очакват валежи", прогнозира Янков.

По думите на синоптика дългосрочните прогнози са за валежи от дъжд. В планините ще превалява сняг.

"Дневните температури ще са близки до климатичните норми за ноември. Снеговалежи в дългосрочен план се очакват около 4-5 декември, когато ще има по-сериозен валежен период", уточни Янков.

"Очакваме нормална зима с повече сняг в средата на декември. Декември е сравнително топъл", обяви синоптикът.