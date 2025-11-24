Студено утро и предимно слънчево време днес

Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще стихне, след обяд ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в източните райони до 5°-6°, в София – около минус 1°. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.

Във вторник ще се появи разкъсана средна и висока облачност, над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Минималните температури в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7° - 9°, а максималните - от 7°-8° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух.