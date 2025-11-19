Учените се надяваха да се забави, но вече се случва

Полярната струя се разпада

Учени предупреждават, че полярната струя – мощният въздушен „коридор“, който управлява времето на целия континент – започва да се разпада. Доскоро тази струя беше стабилна и силна, движейки се със скорости от 150 до 300 км/ч и разделяйки студения полярен въздух от по-топлите умерени ширини. Сега обаче тя отслабва, забавя се и се изкривява, създавайки нови и непредсказуеми модели на времето, съобщават от Meteo Balkans.

Полярната струя функционира благодарение на големия температурен контраст между Арктика и умерените ширини: колкото по-голяма е разликата, толкова по-силно и устойчиво е струйното течение. Проблемът е, че Арктика се затопля над три пъти по-бързо от останалата част на света. Това намалява контраста, който „захранва“ струята, и причинява нейното отслабване. В резултат на това атмосферата започва да се движи хаотично, а моделите на времето стават непредсказуеми и екстремни.

Учените от NOAA, ECMWF и Copernicus потвърждават, че струйното течение вече не е линейно, а накъсано и често блокирано. Това означава, че студеният полярен въздух може да се „спуска“ над южните ширини, докато топлите въздушни маси от умерените и тропичните ширини проникват на север.

Последиците вече са видими. Когато полярната струя се „счупи“ и образува дълбоки вълни на юг, се появяват аномални студове. През последните години това доведе до рекордни студове в Турция, снежни блокади в Гърция, исторически ниски температури в Южна Франция и Испания, както и арктически нахлувания на Балканите, включително в България. В същото време северните райони на Европа усещат обратния ефект – необичайно високи температури. Скандинавия през зимата може да регистрира над 20 градуса, Англия преживява по-мек зимен сезон, а ледовете в Арктика се топят по-бързо от очакваното.

За България ситуацията е особено чувствителна, тъй като страната се намира в зона, където струйното течение се „пречупва“ рязко. Това води до по-чести арктически нахлувания, резки скокове на температурите от –10°C до +15°C, бавно преминаващи циклони, които причиняват повече валежи и наводнения, както и до по-чести атмосферни блокировки, водещи до мъгли, смог и инверсии. Периодите на суша също стават по-трудни за прогнозиране. Тези явления вече се наблюдават всяка година и се очаква да се засилват в бъдеще.

Учените са категорични. ECMWF заявява, че Европа навлиза в „ера на по-хаотична атмосфера“. NOAA допълва, че отслабването на струйното течение ще доведе до по-чести климатични екстреми, а NASA подчертава, че връзката между затоплящата се Арктика и разкъсването на струята вече е недвусмислена.

Специалистите предупреждават, че това не е апокалипсис, но стабилните сезони от миналото остават в историята. Европа – включително Балканите и България – навлиза в климатичен режим, в който времето ще бъде хаотично, рязко, непредсказуемо и екстремно.