Мъгли до обяд, после слънце

Понеделник – 17 ноември, ще е с високи за сезона температури, но ще има и места с мъгли, където температурите ще са малко по-ниски.

В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъгли ще има и в южната половина от страната.

Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще е разсее мъглите, на север от планините и в източните райони – временно силен.

За Добрич и Бургас има обявен код за много силен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла – между 8° и 13°.

Максимални температури в най-големите градове: София – 17°, Пловдив – 16°, Варна – 19°, Бургас – 20°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България.

С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните – между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.

През следващите дни до края на седмицата ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд, по-малка е вероятността за валежи в събота.

В по-голямата част от страната вятърът ще стихне и отново ще има условия за мъгла или ниска облачност, а в Източна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони временно силен южен вятър.

Температурите ще останат сравнително високи за втората половина от ноември, минималните ще са предимно между 8° и 13°, а максималните – между 15° и 20°, по-ниски ще са в местата с трайна мъгла.