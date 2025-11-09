Жълт код за значителни валежи в две области в понеделник

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт предупредителен код за значителни валежи за крайните южни части на област Смолян и Кърджали, за понеделник – 10 ноември.

Очаква се в тези райони да паднат между 20 и 35 литра дъжд на кв. м.

След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На отделни места главно в Южна България ще има слаби превалявания от дъжд. На много места видимост ще остане намалена

През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта ще вали в западната половина от страната, а през деня и на изток.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 15°.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат.