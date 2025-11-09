Времето в неделния ден

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На отделни места главно в Южна България ще има слаби превалявания от дъжд. На много места видимост ще остане намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, сочи справка в сайта на НИМХ. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 15°.

В планините времето ще бъде облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.