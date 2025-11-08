Седмична прогноза за времето: Захлаждане и  интензивни валежи

Минималните температури ще бъдат от 7 до 12 градуса, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще се задържи облачно. От запад облачността ще се уплътнява и следобед ще вали в западните части от страната. През нощта, срещу неделя, облаците от запад на изток ще се разкъсват. Вятърът ще е слаб (скорости до 20 км/час) от югоизток. По високите части на планините ще духат до умерени ветрове от юг (скорости до 25 км/час). Максимални температури от 12 до 18 градуса. По Черноморието дневните температури ще бъдат до 18 градуса, за района на София 12 градуса.

Европа

Дъждове и силни ветрове над Португалия и над Северна Испания. Над Дания и Прибалтийските страни валежите ще продължават. Валежи се очакват над островите от Западното Средиземноморие.

Над планините - облачно с валежи от дъжд и сняг, над 2000 м слабо ще вали мокър сняг, билата и върховете закрити. През нощта, срещу събота, разкъсване на облачността над рила и над Пирин. Вятърът по високите части, над 2500 м ще бъде от югозапад, с пулсове до 25 км/час. Максимални температури за деня - над 2500 м височина - около -2 до 1 градус, а на 1500 м - от 5, до 7 градуса.

В неделя сутринта облачността ще бъде разкъсана, ще има и слънчеви часове. От запад ще се заоблачава и през нощта, срещу понеделник, ще започнат валежи в югозападните части от страната.

В понеделник ще бъде дъждовно с интензивни дъждове в западните и в южните райони.

Във вторник интензивни валежи в централните и в източните райони, с количества за деня до 30, 50 литра на квадратен метър.

В сряда и в четвъртък ще се задържи облачно и мъгливо, с ръмежи по поречието на Дунав по Черноморското ни крайбрежие.

В петък ще бъде облачно с превалявания в западните в източните части от страната.

Петър Янков, дежурен синоптик в ТВ-МЕТ,

специално за “Труд news”