Проф. Рачев: Средиземноморски циклон ще донесе валежи в понеделник, след това – необичайно топло време

Средиземноморски циклон „ще докара доста валежи“ в понеделник над цялата страна. След това ни очаква „пасторално ноемврийско време“ – по-топло от нормалното, каза в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

„Атлантическият океан бълва циклон след циклон, което дава възможност на западния пренос да носи хубав и топъл въздух“, каза той.

Балканите отново са най-топлото място в Европа по отношение на максималните температури.

В София в събота и неделя максималните температури ще бъдат около 12 градуса.

„Ще продължи да бъде много по-топло за сезона, отколкото трябва да е в действителност“, каза Рачев.

„Доста е висока вероятността чак до другата събота времето да остане над нормата. Евентуално ни чака нов циклон, но ще видим какво ще стане“, допълни климатологът.

И по Черноморието ни ще е топло с малки валежи.