Слънце и дъжд се редуват през седмицата

На 3 ноември преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.

Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.

На 4 и 5 ноември ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, във вторник на много места из цялата страна, а в сряда главно в източната половина от страната.

Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен, в сряда ще отслабне и ще се ориентира от север. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 10° и 15°, а минималните ще се задържат без съществена промяна.