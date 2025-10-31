Слънчево с разкъсана облачност ще бъде времето в петък

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

Днес ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места – с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде слънчево, със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна – в неделя. Минималните температури ще се повишат слабо и ще бъдат предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски – в местата с трайна мъгла.