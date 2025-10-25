Почти без валежи в събота, дъжд на Димитровден

В събота облачността ще е динамична, с чести слънчеви разкъсвания. Кратки, локални превалявания ще има на изолирани места в планинската част на Югоизточна България. Късно следобед и привечер ще превали по-напоително по поречието на река Дунав в Северна България. Температурите ще се движат около 10 градуса призори, следобед - между 16 и 20-22.

На Димитровден - в неделя, ще е облачно. Валежи в хода на деня ще има в Западна и Северна България. Вятърът ще е по-осезаем, а в планините - със силни пориви, особено по северните склонове. Температурите сутринта - отново около 10-12 градуса, в топлите часове следобед - между 15 и 20 градуса.

Предстоящата седмица ще започне дъждовно и ветровито. През нощта по движението на студен атмосферен фронт ще вали дъжд в Западна и Северна България - напоителен есенен дъжд. През деня в понеделник валежната зона ще се измести на юг и на изток с тенденция в западните райони облаците да се разкъсват.

Ще духат силни и студени северозападни ветрове. Температурите ще се понижат и в понеделник ще са без съществен дневен ход, в интервала 11-16 градуса.