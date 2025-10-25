Седмична прогноза за времето: Нови валежи със застудяване

Минималните температури днес ще бъдат от 9 до 14 градуса, по Черноморието: до 14 градуса. Облачността над страната ще бъде разкъсана. Следобед облачна вълна от запад ще донесе нови валежи в северните части от страната. Очаквани количества дъжд за денонощието от 3 до 7 литра на квадратен метър. Вятър - слаб (скорости до 20 км/час), от югозапад.

По високите части на планините ще духат засилени ветрове от запад (скорости до 50 км/час). Максимални температури, от 18 до 23 градуса. По Черноморието дневни температури до 17, 20 градуса, за района на София до 18, 19 градуса.

В неделя ще премине нова облачна вълна с валежи в западните райони.

В понеделник ще се установи дъждовно време. Дъждове се очакват в цялата страна, средно с количества от 10 до 20 литра на квратен метър, в северозападните части до 50 л/м2, по Южното Черноморие до 25, 30. В планините ще вали мокър и тежък сняг.

Във вторник се очакват нови валежи със застудяване. В Западните полета дъждът ще преминава в сняг.

В сряда валежи ще продължават. По високите западни полета ще се образува нетрайна снежна покривка до 1, 3 см, а в планините от 10 до до 20см. Дневните температури в населените места ще достигат 9, 14 градуса.

В четвъртък и в петък над страната ще преминават облачни системи, без валежи.Повече облаци ще има над Черноморието.

Ще има и слънчеви следобедни часове. Ще се затопля.

Петър Янков, дежурен синоптик в ТВ-МЕТ,

специално за “Труд news”