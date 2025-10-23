Жълт код за силен вятър в почти цялата страна утре

Жълт код за силен вятър в почти цяла България обяви Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за петък, 24 октомври. Очакват се пориви до 20 метра в секунда. Единствените области без предупреждение са Пазарджик, Благоевград, Перник и Кюстендил.

Тази нощ облачността от запад ще се увеличава и до сутринта в западните райони ще завали дъжд. Ще духа умерен, на север от планините силен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

Утре ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.

В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, главно в северната половина от страната, а температурите вече в цялата страна ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но ще вали само в Северозападна България. В понеделник ще вали в почти цялата страна, на места интензивно, а температурите още ще се понижат. Във вторник валежите ще спрат, облачността ще намалява, но застудяването ще продължи.