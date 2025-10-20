През уикенда топло до 27 градуса, след това идва зима

Големи амплитуди на температурите

През седмицата ни очаква т. нар. циганско лято с температури до 27 градуса, но от следващия понеделник идва студен фронт с облаци и валежи, макар и незначителни, а температурите рязко ще се понижат. Това заяви метеорологът Анастасия Кирилова и предупреди, че вече е време за смяна на летните гуми със зимни, заради температури близки до нулата и влажна настилка. По-дългосрочно зимата се очертава сравнително топла, но няма яснота за валежите.

“Октомври до момента е по-студен от обичайното. Почти в цялата страна температурите са под нормата”, каза Кирилова. Тя обясни, че валежите в цялата страна са над нормата. “В Северна България валежите достигнаха 300% от месечната норма - три пъти повече от обичайното”, уточни синоптикът. По думите є това е надминало очакванията на всички, но напомни, че не е добре всичко да се извали наведнъж. Не се очакват значителни валежи занапред през месеца.

В понеделник сутринта температурата в София беше нула градуса, а на много места в страната имаше слани, каза Кирилова. През следващите дни се очакват големи амплитуди между най-ниските и най-високите температури - от 0 до 16 градуса, а в края на седмицата дори до 20 градуса, каза метеорологът Анастасия Кирилова.