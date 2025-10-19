До 20° следващата седмица

Тази нощ времето бъде предимно ясно. Значителна ще е облачността над Родопите. Вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще има условия за слана, съобщават от НИМХ.

Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

През следващите дни бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще бъде предимно слънчево, с минимални температури между 6° и 11°, максимални - около и над 20°.

През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, ще остане топло за края на октомври. В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще се увеличат и средната и ниската облачност, по-късно през деня ще започнат и валежи.