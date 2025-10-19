Времето в неделния ден

Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони облачността все още ще бъде значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в Родопите. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина - временно силен, сочи справка в сайта на НИМХ. Максималните температури ще са между 13° и 18°, за София – около 13°.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието преди обяд все още облачността ще бъде значителна, в сутрешните часове по-южното крайбрежие и с превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.