Седмична прогноза за времето: Слънце и над 20 градуса следобед

В събота и в неделя облачността ще бъде променлива, но значителна със слаби следобедни валежи над централните и над източните райони, повече в събота.

В понеделник облачността ще бъде разкъсана, следобед от север и от юг ще се заоблачи. В северните райони и по Черноморието се очакват слаби валежи.

Във вторник хладни и влажни въздушни маси от север ще донесат валежи в северната половна от страната.

Следобед по-съществени валежи се очакват по Черноморието. В сряда валежите постепенно ще спират.

В четвъртък и в петък предимно слънчево време. Сутинта краткотрайните мъгли щи бъдат често явление.

Дневни температури в населените места от 18 до 23 градуса.

Минималните температури ще бъдат от 15 до 9 градуса, по Черноморието: до 14 градуса. Облачността ще бъде променлива, но значителна, предиобед със слаби валежи над центраните и над източните райони. Следобед валежите ще спират, облаците ще намаляват. Вятър - до умерен (скорости до 25 км/час) от северозапад. По високите части на планините ще духат свежи до засилени ветрове от северозапад (скорости до 60 км/час). Максимални температури от 16 до 21 градуса. По Черноморието дневни темпеатури до 17 градуса, за района на София 16 градуса.

Облаци от север заемат Балканите. Слаби валежи се очакват в центраните и в източните части от полуострова. Другите зони със съществени валежи над континенета са: над Западна Франция и Портегалия, над остравите от Западното Средиземноморие.

Над планините - предиобед облачно със слаби превалявания главно в Стара планина, следобед разкъсани облаци, билата и върховете временно ще се откриват. Във Витоша, в Рила и в Пирин: сумарно снежна покривка над 1700м ще бъде от 20 до 30 см, в Стара планина: снежна покривка 15,20 см.

Вятърът по високите части, над 2500 м ще бъде засилен от северозапад с пулсове до 60 км/час.