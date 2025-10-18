Облачно с валежи в събота

В събота ще е преобладаващо облачно. Преди и около обяд слънцето е възможно да се покаже за кратко над централните райони на Южна България. След това до полунощ ще има валежи от дъжд, временно по-интензивни в южните райони. Дневни температури - от 12 до 17–18 градуса.

В неделя облаците ще се разкъсат с локални валежи през деня в Рило-Родопската област и на изолирани места в Североизтока. Температурите ще останат без особена промяна.

В понеделник денят ще е слънчев, призори с условия за слани. Облаците ще се увеличат около средата на предстоящата седмица с изгледи за локални превалявания към сряда-четвъртък. След това, от петък до неделя - слънчево, динамична облачност, без валежи.

Температурите ще се повишават и ако в понеделник следобед термометрите показват между 15 и 20 градуса, то в петък-събота-неделя ще скочат на места над 25 градуса.

Според ранните прогнози в дните 28-29 октомври се очертава застудяване с оформянето на циклон в Средиземноморието. Валежите ще са от дъжд, в планинската част на Западна България и сняг.