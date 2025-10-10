Жълт код за силен вятър в събота

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт предупредителен код за силен вятър в девет области на страната за утре, 11 октомври. Очакват се пориви до 20-22 метра в секунда.

Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград.

До края на днешния ден над повечето райони от западната половина от страната облачността ще се задържи значителна. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд, по високите части на планините - сняг.

През следващото денонощие през страната ще премине атмосферно смущение, сочи прогнозата на НИМХ.

Още през нощта облачността от север ще се увеличи и след полунощ на места, главно в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

Утре северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време.

Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.