„Циганско лято“: 25°C в края на октомври

"Извадете тениските отново – есента временно отстъпва място на лятото", обявиха метеоролозите от Meteo Balkans.

"Според последните прогнози на ECMWF и GFS, след средата на месеца очакваме значително затопляне, като причината е мощна адвекция на топла въздушни маси от Северна Африка и Средиземноморието. Тази топлина ще се насочи към Балканския полуостров. Ще има и условия за мъгли, но времето като цяло ще е чудесно за разходки и туризъм", гласи тяхната прогноза.

Температурите на 850 hPa (около 1500 м височина) се очаква да достигнат над +15°C, което означава, че в ниските части на страната дневните максимуми могат да надхвърлят 25°C, дори 27°C на места – напълно летни стойности за края на октомври!

"В резултат – очакваме топли, сухи и предимно слънчеви дни, особено около 20–25 октомври. Вероятно това ще бъде „циганското лято“ на 2025 г., с почти летни следобеди и хладни нощи", посочват от Meteo Balkans.

Фронтът, свързан с циклона "Барбара", постепенно ще се изнася на изток и валежите ще отслабват. През следващите часове нашата страна ще попада в тилната част на този циклон. Прогноза за 09 октомври: Валежите ще спрат!

През нощта над страната ще преобладава значителна облачност, като на много места се очакват валежи от дъжд. По-значителни ще са валежите в Централна, Северна и крайните райони на Североизточна България.

През деня в четвъртък времето в страната ще се задържи облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват в източните райони, но до обяд валежите ще спрат. През деня облачността ще се разкъсва, а на места из Западна и Северозападна България и до слънчево време.

Минималните температури ще са между 7°С и 9°С, а максималните ще достигнат до 15°С–16°С.