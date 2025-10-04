Седмична прогноза за времето: Интензивни валежи до сряда

Минималните температури ще бъдат от 7 до 1 градуса, по Черноморието до 9, 8 градуса. Следобед облачността над страната ще се разкъсва, но ще се задържи значителна. Вятър - слаб (скорости до 20 километра в час), от запад. По високите части на планините ще духат засилени ветрове от от северозапад (скорости до 60 километра в час/. Максимални температури, от 7 до 13 градуса , в западните високи полета 3,5. По Черноморието дневни температури до 15 градуса, за района на София 6 градуса.

Над планините - облаци, главно в Рила и в Родопите с валежи от дъжд и сняг. Следобед валежите ще спират, Ще се задържи облачно.

Над височина над 1500 метра, снежна покривка от 7 до 15 сантиметра. Вятърът по високите части, над 2500 метра ще бъде засилен,

с пулсове до 60 километра в час.

Студен и влажен въздух на централните и югоизточни територии от стария континент, достигнал до Балканите бавно ще се трансформира и затопля. Над Балканите през следващите дни ще преминават облачни вълни, които ще носят слаби валежи в северната половина от полуострова. Два са центровете със съществени валежи над Европа за събота и неделя - единият обхваща Скандинавието, а другият е над Балканите, който бързо ще отслабва.

В неделя западният вятър ще подгони дъждовните облаци на изток, към Черноморския регион и преди обед ще има повече слънце. Следобед от запад ще се заоблачи без валежи.

В понеделник дъжд в западните райони, следобед в цялата страна, като дъждовете ще достигат Черноморието. Във вторник и в сряда валежи в цялата страна с по-интензивни дъждове в северните и в източните райони. температури в населените места от 7 до 13 градуса.

В четвъртак и в петък валежите ще бъдат забравени, сутринта намалените видимости ще бъдат често явление. а през деня ще има слънчеви часове. Постепенно ще се затопля.

Петър Янков, дежурен синоптик в ТВ-МЕТ,

специално за “Труд news”