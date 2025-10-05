Циклон ни връхлита със 100 литра дъжд на кв. метър в понеделник

От Meteo Balkans предупредиха за нахлуването на нов циклон, който ще създаде сериозна обстановка в страната. Очаква се риск от наводнения и валежи в "трицифрени количества".

През следващите 42 часа се очакват интензивни валежи в района на Предбалкана, Централна България и крайните североизточни райони. Прогнозните количества дъжд могат да достигнат до 100 л/кв.м, предупредиха метеоролозите.

Тези нови валежи ще се добавят към вече падналите през последните дни 40–80 л/кв.м, което значително повишава риска от наводнения и свлачища в засегнатите райони.

От НИМХ съобщиха, че максималните температури в понеделник ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната.

Предупредителни кодове за очаквани значителни валежи са обявени за почти цялата територия на страната с изключение на крайните северозападни райони.

В южната и югоизточната част на страната кодът е оранжев, в останалата - жълт.