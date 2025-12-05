Жълт код за интензивни валежи в 16 области в събота

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в 16 области на Северозападна, Централна Северна и Южна България утре, събота, 6 декември.

Предупреждението се отнася за областите:

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Софийска област, Ловеч, Габров, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян.

Там се очакват значителни валежи в количества от 20-35 мм за 24 часа и дори интензивни - до 30 мм за 6 часа.

В събота ще остане облачно, на много места и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър.

Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.