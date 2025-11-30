Месечна прогноза за времето: Без сняг по Коледа и Нова година

Месецът ще започне с облаци, ръмежи и мъгли

Петър Янков, дежурен синоптик на ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Декември ще бъде с температури по–високи от средните климатични норми за месеца - средни максимални от 6 до 10 градуса .

През първата и втората десетдневка средните максимални температури ще бъдат между 6 и 10 градуса, а през третата десетневка на месеца: ще бъдат от 5 до 9.

Месечните суми на валежите за голяма част от страната ще бъдат около установените климатични норми. Средно, оценката за месеца, е с валежни количества до 30 – 50 литра на квадратен метър, а на места главно в Рила и в Родопите до 50 – 80. Повече валежи от климатичните норми се очакват в през първата и втората десетдневка западните райони и в крайните южни части от страната.

Месецът ще започне с облаци и ръмежи в източните райони и мъгли на запад. От 5 до 7 декември ще вали дъжд, по-интензивни валежи се очакват в южните и в източните райони, по планините мокър сняг .

От 8 до 10 декември ще вали сняг, главно в западните и в североизточните райони от страната ще се образува снежна покривка от 1 до 3 см.

През втората десетневка , от 11 до 14 декември ще бъде сравнително топло, а мъглите в сутрешните часове ще бъдат често явление. Бързо от северозапад ще се пренася по-влажен и студен въздух. От 15 до 19 декември ще вали сняг. В западните и в североизточните райони от страната ще се образува снежна покривка от 2 до 5 см.

Топло време с чести мъгли се очаква в началото на третата десетдневка от 20 до 23 декември.

Астрономическата зима ще настъпи на 21 декември около 17 часа.

Коледните празници ще започнат без валежи. На 25, 26 и 27 се очакват валежи от дъжд, в планините мокър сняг. Ще вали по-интензивно в западната половина от страната. Сняг ще превали за кратко на 27 в Добруджа.

Затопляне на времето ще продължи и през последните дни на месеца. Ще бъде сухо, с условия за мъгли, температурни инверсии и замърсяване на въздуха в ниските места.

На 31 декември, в новогодишната нощ и от 1 до 4 януари, сутрешните мъгли ще бъдат опасното явление, по-късно ще има слънчеви часове и високи температури за сезона : средни максимални от 9 до 14 градуса .

Средно през повече от половината дни времето през декември се определя от антициклон. Обикновено при такива обстановки в планинските райони е предимно слънчево и сравнително топло, а в ниските места - мъгливо и по-студено. Често се случва температурите в планините да са по-високи отколкото в равнините.

Явлението при което температурата се повишава с увеличение на надморската височина се нарича - температурна инверсия. То е много характерно за зимните месеци и е добре познато на любителите на планината. Имало е случаи, когато температурите по най-високите върхове са с 10, 15 градуса по-високи отколкото в котловинните полета разположени в подножието на планината.

Народна Метеорология

Студ по Коледа вещае богата реколта

Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията. В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание. За декември народната метеорология гласи:

Много сняг през декември обещава голямо плодородие. Ако на Игнатов ден (20 декември) времето е ясно, през април ще е суша, а ако вали сняг, април ще е дъждовен и ще бъде плодородно. Ако на Бъдни вечер 24 (декември) времето е хубаво, то през август ни чака суша, а ако на Коледа е много студено, идната година ще има богата реколта.

Геомагнитна пргноза

Повишена слънчева активност в края на годината

Месецът ще започне с магнитното поле на земята с повишен интензитет и условия за магнитна буря на 3 декември.

През месеца, от 4 до 31 геомагнитната активност ще бъде слаба с повишения в периодите от 8 до 14, от 21 до 31. Магнитни бури се очакват от 13 до 14 декември, на 23 и 24 декември както и на 30 и 31 декември.

На ширините на Балканите бурите ще бъдат слаби. Слънчевата активност ще бъде със средна интензивност.