Сняг преди Коледа, обеща синоптик

Температурите падат през уикенда

Сняг преди Коледа обеща синоптикът Петър Янков. Температурите падат през уикенда. Застудяване и значителни валежи обхващат страната от днес, като лошото време ще се задържи и през почивните дни. Промяната в атмосферните условия започва с дъжд в югозападните райони, който постепенно ще обхване и останалите части на България, каза още Петър Янков.

Предстоящите събота и неделя ще бъдат белязани от понижение на температурите, които ще варират между 8 и 13 градуса. Валежите ще бъдат интензивни, особено в южните части на страната, където са възможни и гръмотевици.

Янков отправи специално предупреждение към българите, планиращи пътуване към Гърция, да се подготвят за дъждовно време по пътя.

София се очертава като една от най-студените столици на Балканите с максимални температури около 6-7 градуса, докато в останалата част на страната термометрите ще показват до 12-13 градуса.

Периодът от 18 до 22 декември, се очертава като най-зимен, като се очакват превалявания от сняг и в населените места, а не само в планините.