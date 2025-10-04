Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират

Рано сутринта дъжд ще вали все още на много места, по високите полета в Западна България ще вали и сняг, но в процес на спиране. По-значителни количества се очакват в Централна-Северна и в Североизточна България. В източните и в планинските райони ще се задържи дъждовно и след обяд. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 8° и 13°.

Малко по-топло ще се задържи в югоизточните части от страната, както и по Черноморието - максималните температури там ще са около 15°-16°. И на морския бряг ще остане облачно и с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще отслабне до умерено - 3 бала.

Облачно ще бъде и в планините, със слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне до умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

В неделя ще е слънчево, в отделни равнинни райони сутринта с намалена видимост, а в котловините - с условия за слана. Минималните температури ще са между 0° и 5°, по Черноморието около 8°-10°, а дневните ще се повишат и ще са предимно от 16° до 21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

А в началото на новата седмица отново ще е облачно, ветровито, с валежи, повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат, но дневните ще се понижат и ще са предимно от 10° до 15°.