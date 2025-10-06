Червен код за поройни валежи във вторник

Националният институт по метеорология и хидрология издаде Червен предупредителен код за значителни валежи за вторник, 7 октомври, в Източна България.

Предупреждението важи за осем области: Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакват се продължителни валежи количества над 65 мм за 24 часа.

Оранжев код за дъжд е издаден за 10 области в Северна и Южна България - Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Кърджали, Хасково, Смолян, Сливен. В други пет кодът е жълт.

При червен код: Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Графика: НИМХ

През деня ще духа умерен и временно силен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Графика: НИМХ

"Интензивните валежи ще се образуват заради по-топлата черноморска вода. Циклонът ще засмуква огромно количество влага, която ще се насочи към нашата страна. Очакваните валежи ще бъдат конвективни и стациониращи – подобни на тези от 3 октомври", обясняват от Meteo Balkans.

Според тях, най-значителните валежи ще са в района на Бургас, нос Емине, Варна и между Балчик и Каварна. За период от три часа количеството дъжд ще надмине 30–40 л/кв.м.

Графика: Meteo Balkans