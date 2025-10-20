Иде топло и слънчево време

От по-студено от обичайното за периода, както беше през изминалите дни, до края на седмицата директно ще се прехвърлим към нетипично високи температури за втората половина на октомври.

Слънчево ще е през повечето време, вещаят синоптиците. Ще има и сутрешните мъгли, условията за слани в котловините, няма да липсват и леки превалявания в някои райони, но времето се затопля.

На 20 октомври, понеделник, ще остане слънчево, с повече облаци, но без валежи, в южните райони от страната.

Ще духа слаб североизточен вятър. Дневните температури ще са с градус по-високи от вчера - предимно между 15° и 20°.

По-натрапчив остава и утре казусът със сутрешните температури - в повечето райони ще са между 2° и 7°, но в котловините и по високите полета ще паднат до 1-2° под нулата. На места в низините и по поречията видимостта ще е временно намалена.

Около обяд високата и средната облачност ще започнат да се увеличават. На отделни места в Рило-Родопската област и в югоизточните райони слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са без промяна все още - търпение - между 15° и 20°, в София – около 16°.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена. А след обяд и там облачността ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - около 2-3 бала.

Най-доволно изобилна ще бъде утре средната и висока облачност в планините. Дори и валежи се очакват, макар и само на отделни места в Рило-Родопската област. Преваляванията ще бъдат слаби. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от юг-югозапад.

В сряда и четвъртък ще е слънчево, с изключение на по-деликатните райони - в случая южните и планински такива, на отделни места там слабо ще превали дъжд. Остават актуални условията за сутрешни мъгли в равнините.

Затоплянето ще е постепенно, но упорито

сутрешните температури ще са между 4° и 9°, а дневните - от 17° до 22°.

В петък ще е ветровито, облачността ще се увеличи, ще има райони с превалявания.

В събота пак ще е слънчево, затоплянето ще достигне зенита си с температури следобед предимно между 22° и 27°.