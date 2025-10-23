Още по темата: Жълт код за силен вятър в почти цялата страна утре 23.10.2025 15:25

Очаква се да започне около 30 октомври

Циганското лято се отлага, през следващите дни страната ще бъде под влияние на хладна вълна, с понижаване на температурите и очаквани валежи, прогнозира синоптикът Петър Янков.

Над страната ще преминат краткотрайни дъждове, като количествата ще достигат 5-7 литра на кв. м., предимно в северозападните и северните райони.

В събота температурите ще се повишат до около 22 градуса, докато в неделя се очаква повече слънце сутрин, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник, съпроводени с постепенно захлаждане. Максималните температури в неделя ще бъдат между 18 и 23 градуса.

През уикенда в планините ще бъде студено, със силен вятър, а по Черноморието ще е ветровито с максимални температури до 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, като вятърът ще е предимно южен.

Циганското лято се очаква да започне около 30 октомври, когато температурите през деня ще се повишат до 26 градуса и ще се задържат високи до 5-6 ноември. След това се очакват по-съществени валежи.

Янков посочи, че температурите в страната са нормални за сезона, но климатичните промени са видими.