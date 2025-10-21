Проф. Рачев: Не се знае колко дълго ще се задържи затоплянето

„Не се знае колко дълго ще се задържи затоплянето – може би поне до понеделник, вторник. Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Този месец може да бъде култов по отношение на количеството валежи“.

Това каза в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

„В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа“.

По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реките има мъгла.

„Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната“, посочи още проф. Рачев.

„Продължителността на деня е едва 10,5 часа. В неделя сменяме времето, ще спим повече“, припомни климатологът.