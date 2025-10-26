Времето в неделния ден: Оранжев и код за дъжд

В цялата страна ще е облачно. В западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България интензивни и значителни по количество. До вечерта валежите ще обхванат и източната част от страната.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев код за значителни валежи в шест области: Видин, Монтана, София, София-град, Перник и Кюстендил. Жълт код е обявен за други 6 области – Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен, сочи справка в сайта на НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

В планините ще е облачно, високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. Главно в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд над 1800-2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни места привечер ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.